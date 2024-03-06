الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تجدد التزامها بدعم الفلبين عقب إجراءات الصين الاستفزازية الأخيرة

أمريكا والفلبين
أمريكا والفلبين

 

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم حليفتها الفلبين في أعقاب إجراءات الصين الاستفزازية ضد العمليات البحرية الفلبينية القانونية في بحر الصين الجنوبي أمس.

txt

الصين تحث الفلبين على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية

 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية  في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء أن سفن الصين تجري مناورات خطيرة وتستخدم خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية التي تحمل مؤنًا لأعضاء الخدمة الفلبينية المتمركزين في السفينة العسكرية "بي ار بي سييرا مادري" وعائدة إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في عدة تصادمات وإلحاق أضرار بسفينة فلبينية واحدة على الأقل وإصابة أفراد الخدمة الفلبينية وتعريض سلامة الطاقم الفلبيني للخطر؟

وأدانت الخارجية الأمريكية عرقلة الصين المتكررة لممارسة السفن الفلبينية لحرية الملاحة في أعالي البحار وتعطيل خطوط الإمداد إلى هذه النقطة القائمة منذ فترة طويلة.

وبحسب البيان، تُظهر تصرفات الصين مجددا تجاهلًا لسلامة وسبل عيش الفلبينيين والقانون الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة مجددًا أن المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيلا لعام 1951 تمتد إلى الهجمات المسلحة على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات بما في ذلك تلك التابعة لخفر السواحل - في أي مكان في بحر الصين الجنوبي.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أنه وفقًا لقرار المحكمة الدولية الملزم قانونًا الصادر في يوليو 2016، ليس لدى الصين أي مطالبات بحرية مشروعة في المياه المحيطة بجزيرة سكند توماس شول المتناوع عليها، مضيفة أن هذه المنطقة تقع بشكل واضح داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان أنه "كما هو منصوص عليه بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982، فإن قرار التحكيم لعام 2016 نهائي وملزم قانونًا للصين والفلبين، وتدعو الولايات المتحدة الصين إلى الالتزام بالحكم والكف عن سلوكها الخطير والمزعزع للاستقرار".

مواد متعلقة

الصين تحث الفلبين على التوقف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية البحرية

الفلبين تحث جيرانها الإقليميين لدعم سيادة القانون في بحر الصين الجنوبي

عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الفلبين

عروض مساعدة ودعم من الفلبين وأمريكا وبريطانيا للشعب الياباني

الفلبين تكشف عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الألعاب النارية باحتفالات الكريسماس
الجريدة الورقية