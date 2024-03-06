الجامعة العربية: الزراعة تلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

أكدت جامعة الدول العربية، أن الزراعة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد العربي، وتلعب دوراً حيوياً في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في أعمال المنتدى العربي الثاني للزراعة بعنوان "نحو مستقبل زراعي عربي أفضل" والذي عقد في إطار معرض "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة" والذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 .

وأكد السفير المالكي، أهمية دور التدريب والتثقيف الزراعي وتشجيع الشباب على دخول هذا القطاع الحيوي، وتوفير الدعم والتمويل للمزارعين والمزارعات من أجل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي في الدول العربية.

وشارك في فعاليات المنتدى ممثلون من الدول العربية وعدد كبير من مدراء المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكبار الشخصيات ورواد الأعمال.

وناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، حول الأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية، والزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي والاستدامة، و11 جلسة فنية.

تأتي أهمية انعقاد المنتدى بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات العربية والمنظمات العربية المتخصصة المعنية للتحاور والتباحث في العديد من المحاور والقضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه الأمن الغذائي والقطاع الزراعي وقطاع المياه وبحث كيفية الوصول الى سبل التنمية والنهوض بهذه القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة بشكل فعال في تحسين إدارة استخدام المياه في الزراعة.

ويشارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في فعاليات معرض "إكسبو" االذي يعقد بالشراكة بين قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة والمنظمات العربية والإقليمية الشريكة وعدد من الجهات المعنية الأخرى.