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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

برئاسة موريتانيا.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة موريتانيا خلفا للمغرب وحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

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يناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية؛ منها بند العمل العربي المشترك ويشتمل على تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (160 -161)؛ والملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين المقررة في مايو المقبل وبند حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي؛ ويشتمل هذا البند على عدة عناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية؛ والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة؛ والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة؛ والجولان العربي السوري المحتل.

 

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود التي سيتم مناقشتها إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المقررة بعد غد الأربعاء.

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