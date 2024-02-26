السفيرة هيفاء أبو غزالة: حماية الثقافة العربية من أهم أولويات جامعة الدول العربية

في يوم الاحتفال بالتراث العربي

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تضع حماية التراث الثقافي العربي ضمن أهم أولويات اهتماماتها وتحرص دائما على إحياء يوم التراث العربي الذي يصادف 27 فبراير من كل عام ، وذلك اليوم الذي دمرت فيه متاحف الموصل بالعراق على يد الإرهاب الغاشم والأيادي الفاسدة المدمرة، للتذكير والتوعية بأن تراثنا مستهدف وعلينا جميعا اتخاذ كافة التدابير للحفاظ عليه وحمايته".

وأوضحت أن هذا العام اختارت الأمانة العامة موضوع حماية وإحياء تراث فلسطين نظرا لما تمر به فلسطين وخاصة قطاع غزة على وجه الخصوص من تدمير وانتهاكات بشتى الطرق من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم بما في ذلك التراث الثقافي، والتراث يعني الهوية، لافتا ان الاحتلال يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية، بل ويحاول نسبها له.

وأعربت السفيرة هيفاء عن أملها في أن يتم الخروج من هذه الاحتفالية برؤية تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وذلك بتضافر الجهود الدولية والعربية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمتخصصين.

من جانبه ، قال الوزير المفوض حيدر الجبوري، مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية أنه من واجب جميع المؤسسات الأممية والإقليمية المعنية الوقوف أمام انتهاكات الاحتلال بحق التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي، ومد يد العون المادي والفني لترميم المعالم التاريخية المهددة بالخطر، بفعل جدار الفصل العنصري والمستوطنات الإسرائيلية، التي تغذي عملية التشويه التي تتعرض لها الهوية الفلسطينية، فهناك آلاف المواقع والمعالم الأثرية عزلها الجدار، إضافة إلى عشرات المواقع التي دمرتها مسارات الجدار والاستيطان

واشار مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية، الي استفحال ظاهرة سرقة الآثار الفلسطينية وتدميرها، على يد مجموعات إسرائيلية ، لافتا ان الاحتلال يدفع مبالغ مالية كبيرة لتجار إسرائيليين يتجولون في القرى الفلسطينية وينهبون المناطق الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، لصالح متاحف الاحتلال التي تقوم بشرائها وعرضها على انها آثار إسرائيلية.

وأكد أن الموروث الثقافي يتمتع بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، وتشكل مجموعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية على مستوى الدول الإطار العام لحماية التراث الثقافي على الصعيدين الوطني والدولي، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالنزاع المسلح، ومعاملة المدنيين وقت الحرب الموقعة عام (1949م)، التي تمنع ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية، وأماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب، إضافة إلى اتفاقية لاهاي والبروتوكولات التابعة لها.

واتهم الاحتلال بأنه يضرب القانون الدولي الإنساني عرض الحائط، ولم يكتف فقط بسرقة الأرض بل اقتلع أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على آلاف السنين، ودمر مباني يزيد عمرها على مئات السنين، في المدن الكبرى مثل القدس ونابلس والخليل، كما لم تسلم رفات الأجداد واللقى الأثرية، من السرقة، التي تدل على وجود الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ على أرض دولة فلسطين.

وقال ان الثقافة العربية في فلسطين خسرت قامات أدبية وفنية كبيرة خلال هذه الحرب ، حيث ارتقى 41 فنانا وكاتبا وناشطا ثقافيا في استهدافات الجيش المختلفة في مناطق قطاع غزة، والكثير منهم فقد عائلته وفقد مكتبته، ومرسمه، وضاعت تحت الركام العديد من الأعمال الفنية والمخطوطات الأدبية الثمينة، ومن بين الشهداء أطفال في فرق الدبكة الفلسطينية، إلى جانب إصابة العديد من الفنانين والكتاب أيضا وبعضهم فقد أطرافه وأجزاء من جسده.

وأضاف انه تضررت المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 24 مركزا، كما تضرر نحو 195 مبنى تاريخيا، وتضررت 8 دور نشر ومطابع، و3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة وفيها 146 بيتا قديما إلى أضرار عديدة إضافة إلى مساجد وكنائس مثل كنيسة القديس برفيريوس العريقة وأسواق ومدارس قديمة وتاريخية، وميناء غزة القديم، كما تحولت العديد من المؤسسات الثقافية لمراكز إيواء للنازحين، في محاولة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني ومحاولة لدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن آلة الحرب الإسرائيلية ركزت على استهداف المساجد بكافة أرجاء قطاع غزة، وتعاملت معها كأهداف عسكرية، بادعاء وجود أنفاق أسفلها وغير ذلك من المبررات التي تأكد زيفها وعدم صحتها، لافتا ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير ألف مسجد بما في ذلك المساجد الأثرية، وعشرات من المدافن في القطاع، مع استشهاد أكثر من 100 إمام مسجد منذ السابع من أكتوبر، وفقا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين.

وذكر أنه رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يعد عقبة أمام أي محاولات للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لدولة فلسطين فإن الموروث الثقافي الفلسطيني لا يزال يلعب دورا كبيرا في تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني في معركة الهوية ودعم فكرة الصمود والمقاومة من أجل البقاء، ومن أجل الحصول على حقوقه الوطنية الثابتة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني التمتع بالحرية والحفاظ على موروثه الثقافي والحضاري، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهو يوم قيد التحقق أقرب من أي وقت مضى.

وأكد مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة أن أرض فلسطين تزخر بتراث حضاري مهم وغنّي بموجوداته الأثرية، خاصة أنّ فيها أقدس المعالم الدينية من مساجد، وكنائس، لها تاريخ عريق، وخير شاهد على تلك الحضارة ما نجده في كل مدينة وقرية فيها، من بقايا تراثية تعود إلى العصور الكنعانية، والرومانية، والبيزنطية، والحقب الإسلامية المختلفة.