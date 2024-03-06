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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اقتصادي عن رفع سعر الفائدة لـ6 %: "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"

الدكتور سيد خضر
الدكتور سيد خضر

أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة بنحو 6% ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75%، مفاجأة كبيرة وغير متوقعة خاصة مع توفر العملة خلال الأيام الماضية قائلًا: "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

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وأفاد خصر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن ذلك يؤثر على القطاعات الإنتاجية في مصر، متوقعًا تحرك سعر الدولار اليوم لـ 44 جنيهًا و10 % مصاريف إدارية، موضحًا أن المواطن لا يقدر بهذا الشكل على عمل توزان بين الدخل والمصاريف.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق معناه توحيد سعر الصرف مثل السوق السوداء، يبقى السعرين واحد، مؤكدًا أن رفع الفايدة مضر جدًا بالاستثمارات وهو بالطبع ما يؤثر على وجود فرص عمل.

جدير بالذكر قرر البنك المركزي صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، فضلاً عن  رفع أسعار الفائدة بنحو 6 % دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25 %.

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