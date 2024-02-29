أسهم "وول ستريت" ترتفع وسط آمال بخفض الفائدة في أميركا

سجلت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية ارتفاعًا بشكل جماعي مع بداية تعاملات الخميس 29-2-2024، إذ جاء مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي متماشيا مع التقديرات، مما زاد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.8 بالمئة في يناير الماضي، بشكل يتفق مع التوقعات.

وكان المؤشر قد تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 بالمئة في نوفمبر. تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 64.73 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند الفتح إلى 39013.75 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بما يصل إلى 15.60 نقطة، أو 0.31 بالمئة، إلى 5085.36 نقطة.

كما سعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 111.60 نقطة أو بنسبة 0.70 بالمئة إلى 16059.34 نقطة عند الفتح.