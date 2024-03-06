تطور جديد لـ سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء

سعر الدولار في السوق السوداء.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال مستهل التداولات اليوم الأربعاء تراجعًا جديدًا، مع استمرار دور وزارة الداخلية الوطني في ضبط تجار العملة ومخربين الاقتصاد الوطني.



وتسود حالة من الارتباك الشديد في السوق السوداء بعد نزل الدولار الكبير والضربات الأمنية لتجار العملة ، ويتكبد المضاربين خسائر كبيرة بعد هبوط الدولار في السوق السوداء.



وفي هذا السياق "ترصد بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء، كخدمة تقدمها الوفد لمتابعتها للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملة الخضراء للاطمئنان على استقرار الأسواق، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء

يواصل الجنيه المصري ارتفاعة الكبير أمام الدولار ،في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو 5 ليسجل 36 جنيه للدولار، وفي بعض المناطق يسجل 34-35 جنيه.

ويأتي هذا التراجع على خلفية تدفق أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب 10 مليارات دولار أخرى تم تحويلُها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.



سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك

سعر الدولار فى بنك القاهرة



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك



قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعره ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما استقر سعره وسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في السوق السوداء.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال مستهل التداولات اليوم الأربعاء تراجعًا جديدًا، مع استمرار دور وزارة الداخلية الوطني في ضبط تجار العملة ومخربين الاقتصاد الوطني.



وتسود حالة من الارتباك الشديد في السوق السوداء بعد نزل الدولار الكبير والضربات الأمنية لتجار العملة ، ويتكبد المضاربين خسائر كبيرة بعد هبوط الدولار في السوق السوداء.



وفي هذا السياق "ترصد بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء، كخدمة تقدمها الوفد لمتابعتها للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملة الخضراء للاطمئنان على استقرار الأسواق، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء

الدولار

يواصل الجنيه المصري ارتفاعة الكبير أمام الدولار ،في السوق الموازية حيث ارتفع أمس بنحو 5 ليسجل 36 جنيه للدولار، وفي بعض المناطق يسجل 34-35 جنيه.

ويأتي هذا التراجع على خلفية تدفق أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وتشمل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات تم تحويلها إلى الجنيه لدى المركزي المصري بجانب 10 مليارات دولار أخرى تم تحويلُها من الإمارات إلى مصر، فيما تبلغُ الشريحة الثانية 20 مليار دولار ستستلمها مصر خلال شهرين.



سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى، سجل سعر 30.83 شراء و30.96 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك.



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، سجل سعر 30.75 شراء و30.85 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك

سعر الدولار فى بنك القاهرة



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، سجل سعر 30.85 شراء و 30.95 بيع، ببداية التعاملات داخل البنوك



قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعره ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما استقر سعره وسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

