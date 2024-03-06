سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التداولات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، استقرارًا ليحافظ سعره على آخر مستويات رسمية معلنة، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.



وفي هذا السياق "ترصد بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم الأربعاء، كخدمة تقدمها الوفد لمتابعتها للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي المصري، وجاء سعره على النحو الآتي:



سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

ثبت سعر الدولار اليوم ليسجل نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعره ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما استقر سعره وسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

