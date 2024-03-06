موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية إلى ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر.

يدخل الأهلي المباراة مساء يوم الجمعة المقبل بقيادة المدير الفني مارسيل كولر بشعار لا بديل عن الفوز لتأكيد أفضليته أمام الزمالك وحسم لقب البطولة.

بينما تعد المباراة أول اختبار حقيقي للمدير الفني جوميز مع الزمالك، حيث يسعى المدرب البرتغالي لتقديم أفضل انطلاقة له مع القلعة البيضاء بلقب مهم يكسب به الثقة ويهديه لجماهير نادي الزمالك.

ومن المتوقع أن تحظى مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بجانب كبير من القوة والندية، وذلك نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين، كما ستحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 7:00 مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.