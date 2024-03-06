أسعار الدواجن صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الفراخ.. شهدت أسعار الدواجن فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء، استقرارًا، ويرجع هذا بسبب زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان 2024.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد تراجعًا خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 92 و93 جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضى حيث سجّل السعر ارتفاعًا بأكثر من 25 جنيهًا تقريبًا .

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، والتى جاءت على النحو الآتي:



سعر الدواجن اليوم الأربعاء

الدواجن البيضاء

فسجّلت نحو 92 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 105 جنيهات لـ الدواجن الساسو و120 جنيهات لـ الدواجن البلدي.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 92 و93 جنيهًا للكيلو.. على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

سعر الوراك سجل 105 جنيهات

سعر الكبد والقوانص بـ 120 جنيهًا

كيلو الهياكل بـ 60 جنيهًا

سعر جوز الحمام 150 جنيهًا

سعر البط بـ 150 جنيهًا

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

وتراجعت أسعار الأعلاف بنحو 2000 جنيه، فيما انخفضت سعر الذرة والصويا بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد.



أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 24 و26 ألف جنيه



أسعار الذرة، وصل سعر الذرة إلى 10200 جنيه .



وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه .



سعر البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 155 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 160 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 165 و170 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 98 و100 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.



سعر كتكوت أبيض شركات 31 و 32 جنيهًا.



سعر كتكوت ساسو سجّل 13 جنيهًا.



سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.



سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.



بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 92 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 98 و 100 جنيهاً للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 105 جنيهات ليصل إلى المواطن بين 110 و115 جنيهًا.



وسعر الدواجن البلدي حر 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة.



سعر الفراخ اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو.



وتراوح سعر البانيه اليوم بين 200 و210 جنيه للكيلو الواحد.



وسجلت أسعار الدواجن الرزي 110 جنيهات للكيلو.



وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .