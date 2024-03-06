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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيفا يوصي بإجراء عملية جراحية لـ تاليسكا

تاليسكا لاعب النصر
تاليسكا لاعب النصر السعودي

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء عملية جراحية للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر السعودي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الأمامية.

وتعرض تاليسكا لإصابة عضلية قوية أثناء المشاركة في مران النصر قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليقرر المدرب لويس كاسترو باستبداله بالنجم السنغالي ساديو ماني.

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نهاية موسم تاليسكا مع النصر السعودي بسبب الإصابة

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كم مباراة سيغيب عنها تاليسكا مع النصر؟

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن مركز الفيفا الطبي أوصى بإجراء عملية جراحية عاجلة لوتر العضلة الأمامية للاعب أندرسون تاليسكا.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الطبي بنادي النصر كان ينوي عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي  والاعتماد على التأهيل والعلاج طبيعي للاعب !

مدة غياب تاليسكا عن النصر

وأكدت الفحوصات الطبية أن موسم تاليسكا مع النصر قد انتهى بشكل رسمي، حيث سيحتاج النجم البرازيلي لفترة قد تصل إلى شهرين من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.

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