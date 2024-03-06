فيفا يوصي بإجراء عملية جراحية لـ تاليسكا

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء عملية جراحية للنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر السعودي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الأمامية.

وتعرض تاليسكا لإصابة عضلية قوية أثناء المشاركة في مران النصر قبل ساعات من مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليقرر المدرب لويس كاسترو باستبداله بالنجم السنغالي ساديو ماني.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن مركز الفيفا الطبي أوصى بإجراء عملية جراحية عاجلة لوتر العضلة الأمامية للاعب أندرسون تاليسكا.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الطبي بنادي النصر كان ينوي عدم اللجوء إلى التدخل الجراحي والاعتماد على التأهيل والعلاج طبيعي للاعب !

مدة غياب تاليسكا عن النصر

وأكدت الفحوصات الطبية أن موسم تاليسكا مع النصر قد انتهى بشكل رسمي، حيث سيحتاج النجم البرازيلي لفترة قد تصل إلى شهرين من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات.