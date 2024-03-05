نهاية موسم تاليسكا مع النصر السعودي بسبب الإصابة

أنتهت الإصابة موسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع فريق النصر السعودي، والتي تعرض لها أثناء المشاركة في مران الفريق الجماعي قبل يومين.

وتعرض تاليسكا لإصابة عضلية قوية أثناء مران النصر في الإمارات قبل مواجهة العين، ليقرر المدير الفني لويس كاسترو استبعاده وضم ساديو ماني للقائمة والذي توجه إلى الإمارات بطائرة خاصة قبل اللقاء بساعات قليلة.

وأكدت صحيفة الجزيرة السعودية في تقرير لها اليوم أن الإصابة أنهت موسم تاليسكا مع النصر، حيث سيغيب النجم البرازيلي لمدة قد تصل إلى شهرين للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

تفاصيل إصابة تاليسكا ومدة غيابه

أجرى تاليسكا الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

سيغيب تاليسكا لمدة 7 أسابيع من ضمنهم مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا، وخمس مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي في أبريل المقبل.

وكان النصر خسر أمام العين في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم الاثنين المقبل في السعودية.