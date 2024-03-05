الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كم مباراة سيغيب عنها تاليسكا مع النصر؟

تاليسكا
تاليسكا

صدم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم فريق النصر السعودي للجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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بهدف تاليسكا.. النصر يتقدم على الحزم في الشوط الأول

أجرى تاليسكا الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

سيغيب تاليسكا 7 أسابيع من ضمنهم مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا، وخمس مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي في أبريل المقبل.

وكان النصر خسر أمام العين في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم الإثنين المقبل في السعودية.

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بهدف تاليسكا.. النصر يتقدم على الحزم في الشوط الأول

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بهدف تاليسكا.. النصر يتقدم على الحزم في الشوط الأول
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