كم مباراة سيغيب عنها تاليسكا مع النصر؟

صدم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم فريق النصر السعودي للجماهير بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أجرى تاليسكا الفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وعليه سيغيب لفترة طويلة.

سيغيب تاليسكا 7 أسابيع من ضمنهم مباراة الإياب أمام العين في دوري أبطال آسيا، وخمس مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي في أبريل المقبل.

وكان النصر خسر أمام العين في مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة يوم الإثنين المقبل في السعودية.