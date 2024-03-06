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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أدعية استقبال شهر رمضان الكريم

شهر رمضان
شهر رمضان

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم والذي يعد من أفضل الشهور عند الله عزوجل لما له من فضل وأجر عظيم، حيث ينتظره المسلمون في كافة بقاع الأرض، فهو شهر الرحمة والغفران.

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استقرار الأحوال الجوية حتى أول أيام رمضان

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ميقاتي: محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

 
وتزداد معدلات البحث عبر محرك البحث"جوجل"، حول أدعية استقبال شهر رمضان الكريم، نظرًا لأن الدعاء فرصة لتقرب العبد من ربه وتعزيز إيمانه وتطهير للنفس، فضًلا عن أنه يُغير الأقدار.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية استقبال شهر رمضان:
اللهم أهله علينا شهرك الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعتق من النار.
اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.
اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على القيام والصيام.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم بلغنا لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أحسن حال، وارحم من فقدناهم يا أرحم الراحمين
اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على الصيام والقيام وفعل الخيرات
اللهم أعني  على طاعتك في هذا الشهر الفضيل، وأعطي قلبي القوة والعزيمة
اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان وأعنا على استغلالها في الطاعة والدعاء

اللهم اجعلنا من الفائزين في شهرك الكريم وأرزقنا قبول الطاعات والعمل بالخيرات

اللهم بارك لنا في رمضان واجعله لنا شهرا مباركا ومغفرة ورحمة

 اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يُغير حالنا إلى الأفضل، ويُطهر أنفسنا من الداخل

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