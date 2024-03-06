استقرار الأحوال الجوية حتى أول أيام رمضان

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية السريعة وانخفاض درجات الحرارة مع هطول للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

استقرار الاحوال الجوية



وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الاثنين المقبل (أول أيام رمضان).

شبورة مائية ورياح

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص لأمطار خفيفة ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

الاسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 14

الفيوم العظمى 25 والصغرى 12

المنيا العظمى 26 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 11

الاسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

دمياط العظمى 22 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13

بني سويف العظمى 25 والصغرى 12