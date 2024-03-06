تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني بيب جوارديولا على تشكيل فريق مانشستر سيتي الأساسي الذي سيبدأ به مباراة اليوم ضد كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل ووكر.

الوسط: رودي، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، فيليب فودين.

الهجوم: إيرلينج هالاند، جريليتش.

فريق السيتي سيخوض مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب باركن ستاديون معقل الفريق الدنماركي بثلاثية مقابل هدف.

على الجهة المقابلة سيدخل فريق كوبنهاجن المباراة وليس لديه ما يخسره بعد هزيمة لقاء الذهاب على أرضه، حيث سيقاتل الفريق لقلب الطاولة على السيتي وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن والقناة الناقلة

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.