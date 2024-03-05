بايرن ميونخ يضرب لاتسيو بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وعوض بايرن ميونخ خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف ليتاهل بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الشوط الاول

سيطر بايرن ميونخ منذ بداية المباراة وحاصر فريق لاتسيو في مناطقه الدفاعية بحثاً عن تسجيل هدف مبكر لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

سيطر البافاري تماماً على وسط الملعب بينما إعتمد لاتسيو على الهجمات المرتدة التي شكلت إزعاجاً واضحاً على دفاعات بايرن.

وعلى عكس سير المباراة كاد ايموبيلي ان يفتتح التسجيل بعدما سدد كرة راسية خطيرة مرت بجانب القائم.

وجاء الرد سريعا من المخضرم هاري كين الذي إفتتح التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 38 بضربة رأس قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط.

الشوط الثاني

دخل بايرن ميونخ الشوط الثاني بقوة وكاد أن يسجل ثالث أهدافه مبكراً بعد تسديدة قوية من جمال موسيالا مرت جوار القائم.

سيطر بايرن ميونخ على وسط الملعب ونجح في إحباط جميع محاولات لاتسيو لشن مرتدات لخطف هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 67 يحرز هاري كين ثاني أهدافه في المباراة والهدف الثالث للبافاري لتصبح النتيجة 3-0.

كاد ليروي ساني أن يضيف الهدف الرابع بعد تسديدة رائعة مرت بجوار القائم لتنتهي احداث المباراة بنتيجة 3-0.