موعد مباراة مانشستر سيتي و كوبنهاجن اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقبال ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد الاتحاد، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة يقودها الحكم إيسبين إيسكاس ويساعده الثنائي إسحاق إلياس بشيفكين و انديرس اولاف دالي والحكم الرابع روهيت ساغي، وحكم الفار دينيس هيخلير ومساعد حكم فار روب ديبرينك.

فريق السيتي سيخوض مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب باركن ستاديون معقل الفريق الدنماركي بثلاثية مقابل هدف.

على الجهة المقابلة سيدخل فريق كوبنهاجن المباراة وليس لديه ما يخسره بعد هزيمة لقاء الذهاب على أرضه، حيث سيقاتل الفريق لقلب الطاولة على السيتي وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن والقناة الناقلة

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي.