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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة كوبنهاجن، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا


ومن المتوقع أن يقود هالاند تشكيل مانشستر سيتي في المباراة التي يترقبها عشاق السيتزين حول العالم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كوبنهاجن

حارس المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: رودي، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، فيليب فودين.

خط الهجوم: إيرلينغ هالاند، غريليتش.


موعد مباراة مانشيتر سيتي وكوبنهاجن والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة المان سيتي أمام كوبنهاجن في تمام العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد.
فيما ستُنقل موقعة السيتي أمام كوبنهاجن عبر عدد من القنوات، لكن شبكة بي إن سبورتس القطرية ستنقل المباراة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل حصري.

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