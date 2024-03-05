موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره كوبنهاجن، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويرغب المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للمان سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال الفوز على كوبنهاجن بفارق أهداف، وذلك في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد معقل السيتزين.

في المقابل، يأمل الجهاز الفني لكوبنهاجن في الخروج متعادلًا على أقصى تقدير، خاصة وأن هناك مباراة عودة تنتظره في عقر داره.

موعد مباراة مانشيتر سيتي وكوبنهاجن

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في تمام العاشرة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب الاتحاد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

تُنقل مباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن عبر عدد من القنوات، لكن شبكة بي إن سبورتس القطرية ستنقل المباراة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل حصري.