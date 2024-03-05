الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يشن غارة على بلدة شيحين جنوب لبنان

غارة
غارة

كشف الإعلام اللبناني اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة شيحين جنوب لبنان.

 

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وأشار حزب الله، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على تلة الطيحات مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية.

وأوضح الاعلام الحربي في حزب الله، أنه قصف تجمعًا لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وفي السياق نفسه، أصدر حزب الله بيان ثان، أوضح فيه أنه "رداً على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على مدينة بنت جبيل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 05-03-2024 مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".

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