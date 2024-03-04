الوزراء البحريني يؤكد مواصلة العمل لتطوير العلاقات مع لبنان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني خالد بن عبد الله آل خليفة، على العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، مشيرا لمواصلة العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مزيدًا من الخير والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض رئيس الوزراء البحريني - خلال لقائه اليوم الاثنين قائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين ميرنا خولي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أشادت القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين ميرنا خولي، بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة تقوم على الاحترام والتعاون البناء، راجية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.