الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الوزراء البحريني يؤكد مواصلة العمل لتطوير العلاقات مع لبنان

خالد بن عبد الله
خالد بن عبد الله آل خليفة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني خالد بن عبد الله آل خليفة، على العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، مشيرا لمواصلة العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مزيدًا من الخير والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

txt

أمير قطر وملك البحرين يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

txt

نيمار يحضر فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١ ٢٠٢٤

واستعرض رئيس الوزراء البحريني - خلال لقائه اليوم الاثنين قائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين ميرنا خولي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أشادت القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين ميرنا خولي، بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة تقوم على الاحترام والتعاون البناء، راجية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

مواد متعلقة

نيمار يحضر فعاليات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا ١ ٢٠٢٤

البحرين تستنكر الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات

البحرين وتركيا تبحثان تعزيز التعاون البرلماني الثنائي

الحوثيون يعلنون إدخال سلاح غواصات في البحرين الأحمر والعربي

إيجل هيلز تطلق شركة بناء البحرين برأسمال 4 مليارات دولار

وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفيرة البحرين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسار علاقات التعاون المشترك

‎جائزة البحرين الكبرى تفوز بجائزة الابتكار للفورمولا وان
الجريدة الورقية