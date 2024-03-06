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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق : لا بد من مشاركة كهربا أساسيًا وناصر ماهر مفاجأة الزمالك

كهربا
كهربا

أكد أحمد أبو مسلم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن مباريات القمة خارج التوقعات مهما كان مستوى الفريقين قبل اللقاء، ولكن ما يهم خروج اللقاء بالشكل المميز والروح الرياضية.

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وتابع أبو مسلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر مدرب الأهلي يواجه مشاكل في الغيابات خاصةً أن الغائبين مؤثرين على المستوى الفني".

وأضاف أحمد أبو مسلم: "الزمالك يعيش فترة جيدة على المستوى الإداري بالفترة الأخيرة بجانب تواجد مدرب جيد قادر على قراءة الملعب والتعديل السريع حال وجود أي خطأ منذ البداية".

وقال نجم الأهلي السابق: "محمود كهربا لا بد أن يكون أساسيًا في تشكيل الأهلي، خاصةً أنه يملك من الخبرات ما يؤهله لصناعة الفارق، خاصةً أن موديست لن يقدم نفس مردوده البدني والفني".

واستطرد أبو مسلم: "تشكيل الأهلي يكون مصطفى شوبير وعبد المنعم وربيعة ومحمد هاني وعلي معلول ومروان عطية وكوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا".

واختتم: "الزمالك لأول مرة منذ فترة بعيدة يكون لديه قائمة قوية للغاية، وعبدالله السعيد وشيكابالا وزيزو الأخطر، وناصر ماهر قد يكون مفاجأة قوية في تشكيل الفريق".

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