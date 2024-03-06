كواليس احتفال الزمالك بعيد ميلاد شيكابالا بالسعودية

حرص مجلس ادارة نادي الزمالك و لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد. محمود عبد الرازق شيكابالا خلال تواجدهم في السعودية للاستعداد لمباراة نهائي كأس مصر ضد فريق الاهلي المقرر لها السابعة و النصف مساء الجمعة .

ونشرت صفحة المتحدة للرياضة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو باحتفال الزمالك بعيد ميلاد قائد الفريق شيكابالا .

https://www.instagram.com/reel/C4JgvwJtvTq/?igsh=cWloYW5yNXNxNWQ0

في سياق متصل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، تدريبه الرئيسي اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



ومن المقرر أن يقام المران في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الغد بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت مصر.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أكاديمية المهد.