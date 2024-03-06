عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم.. الاحتلال يفجر منزلًا في دير البلح عاجل.. القوات الأمريكية تسقط صاروخًا باليستيًا بالبحر الأحمر
الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ماذا تعرف عن موعد الاعتدال الربيعي في مصر؟

الاعتدال الربيعي
الاعتدال الربيعي

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد الاعتدال الربيعي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 20 مارس الجاري لتشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تمامًا وتغرب في نقطة الغرب تمامًا.

txt

20 يومًا على انتهاء الشتاء.. الموعد الرسمي لبداية فصل الربيع

txt

تعرّف على النوات الأخيرة خلال فصل الشتاء


الاعتدال الربيعي 
وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أنه في الاعتدال الربيعي تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبًا.
الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي
وتابع، تكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظل على الأرض هناك أو يكون ظلك أقصر ما يمكن، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

مشاهدة الظواهر الفلكية 
 وأشار، إلى أنه أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته. 

مواد متعلقة

الحر راجع بقوة.. هل انتهى الشتاء ؟

20 يومًا على انتهاء الشتاء.. الموعد الرسمي لبداية فصل الربيع

حسين لبيب عن صفقات الشتاء: وضعنا في أذهاننا تجدد أزمة إيقاف القيد بالزمالك

سي إن إن: الاستخبارات والبيت الأبيض قلقان من قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان الربيع المقبل

كينيا تحتفل بعيد الربيع الصيني

محافظ الإسكندرية يهنئ الشعب الصيني بمناسبة عيد الربيع والسنة الصينية الجديدة
الجريدة الورقية