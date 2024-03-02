20 يومًا على انتهاء الشتاء.. الموعد الرسمي لبداية فصل الربيع

أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية، الموعد الرسمي لانتهاء فصل الشتاء، وحلول الربيع، إذ يوافق 20 مارس الجاري الاعتدال الربيعي وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.

وقال تاردس، إنه في 20 مارس ستشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وأوضح أن الشمس ستكون فوق الرأس تمامًا وقت الظهيرة، على سكان خط الاستواء أو القريبين منه، حيث لا يكون هناك ظلا على الأرض أو يكون الظلك ما يمكن، لافتًا إلى أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

بداية شهر رمضان

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1445 ستوافق فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.