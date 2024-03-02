تعرف على النوات الأخيرة خلال فصل الشتاء

النوات.. تعد النوات من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها البلاد ولاسيما محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء، إذ تعد ظاهرة طبيعية مرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

النوات اضطرابات جوية

والنوات هي اضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح علي شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

نوات تؤثر على حالة الطقس

وتتعرض الاسكندرية للعديد من النوات التي تؤثر على حالة الطقس بدءا من شهر سبتمر المكاضي حتى نهاية فصل الشتاء، فمن أبرز النوات المتبقية كالاتي:

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

وتبدأ نوة السلوم اليوم السبت آتية من السلوم وتستمر لمدة يومين، حيث يصاحبها رياح شمالية غربية شديدة وأمطار غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة مما يؤدي إلى تأثر حركة الملاة البحرية وتوقف حركة الصيد نتيجة لاضطراب الطقس.

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.