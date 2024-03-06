توزيع المناهج الدراسية كاملة لطلاب أبنائنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على المنصة الإلكترونية لنظام أبنائنا في الخارج.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على المنصة الإلكترونية لنظام أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها.

ودعت وزارة التربية والتعليم طلاب نظام أبنائنا في الخارج إلى الدخول على المنصة الإلكترونية للاطلاع على خطة توزبع المناهج الدراسية والمذاكرة منها، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

ونبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبنائنا في الخارج إلى إمكانية طباعة خطة توزيع المناهج الدراسية للدراسة منها.

وتنطلق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بحسب جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.

الرابط الرسمي لتوزيع المناهج الدراسية

أتاحت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وتوفر وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية في جميع المواد المقرر على طلاب جميع صفوف النقل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا هو التسهيل على الطلاب في مختلف دول العالم الوصول إليها.

يمكن للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج تحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة (من هنا).

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا أمريكيًا.

ويؤدي امتحانات أبنائنا في الخارج الطلاب الجدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في مصر.

كما يؤدي امتحانات أبنائنا في الخارج الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في مدارس المسار المصري.

ويسمح لطلاب أبنائنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات ويمكنهم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ويجب على الطلاب المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج تسليم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي: 16 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني، بجوار عمارة العرايس.