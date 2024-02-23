ضوابط التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط التقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات أبنائنا في الخارج يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.

الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

الطلاب الجدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠۲۳ في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول ۲۰۲۵/۲۰۲۳ بمدارس المسار المصري.

طلاب أبنائنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/۲۰۲۳، وتعذر معهم رفع الامتحانات يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



المستندات المطلوبة من الطلاب الجدد للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج

سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها

١٥٠ دولار.

١٥٠ دولار. التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني ۲۰۲۹/۲۰۲۳ ، من خلال المنصة الالكترونية.

تسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.

ويتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (١٦) ش أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس.

أما طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢۳، لا يتم دفع أي رسوم اضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة تسديد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني تبلغ 150 دولارًا.

