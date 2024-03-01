فئات مسموح لها بدخول امتحانات أبنائنا في الخارج 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بالتقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.
وبدأت امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بحسب جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة سداد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا.
الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج
- الطلاب الجدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في مصر.
- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في مدارس المسار المصري.
- طلاب أبنائنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات ويمكنهم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج
- وصل سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج إلكترونيا وقدرها 150 دولارًا أمريكيًا.
- التقديم الإلكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني ۲۰۲۹/۲۰۲۳ من خلال منصة أبنائنا في الخارج.
- استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 .
- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال.
- ويتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (١٦) ش امين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس.
- أما طلاب أبنائنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢۳، لا يتم دفع أية رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.