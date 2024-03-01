فئات مسموح لها بدخول امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بالتقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وبدأت امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 بحسب جداول الامتحانات المعلنة على منصة أبنائنا في الخارج.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة سداد رسوم خدمة امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن قيمة الرسوم المقررة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 تبلغ 150 دولارًا.

الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

الطلاب الجدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 في مصر. الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في مدارس المسار المصري. طلاب أبنائنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات ويمكنهم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات أبنائنا في الخارج