جامعة العريش تختتم دورة "تدريب المدربين" في نسختها الأولى

برعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اختتمت جامعة العريش بنجاح دورة "تدريب المدربين" (TOT) التي نظمها مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة في إطار التعاون المشترك مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الدورة حققت أهدافها بنجاح من خلال إعداد كوادر تدريبية متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، إيمانًا منها بأن ذلك يُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي بالجامعة.

شارك في الدورة مجموعة متميزة من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، حيث تلقوا تدريبًا مكثفًا على مختلف مهارات وطرق التدريب والتقييم.

وعلى جانب أخر تقدمت الدكتورة د ايمان محمد عبدالعال لطفي، المدير التنفيذي لمركز تدريب وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش، بالشكر والتقدير للدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على دعمة الكامل للدورة، والدكتور محمد المرادني، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وكل من ساهم في إقامة ونجاح هذه الدورة، وجميع المدربين والمحاضرين الذين شاركوا في الدورة.

