مبابي يلدغ ريال سوسيداد بثنائية ويقود باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا هاما علي نظيره ريال سوسيداد، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب "ريالي أرينا"، في إياب منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.



المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد تمريره حاسمه تلقاها من زميله بالفريق عثمان ديمبيلى ليراوغ دفاعات لاعبي ريال سوسيداد ويحرز هدف التقدم لفريقه.



وجاء الهدف الثاني للفريق الباريسي عن طريق كيليان مبابي الذي سجله الهدف الثاني له شخصيا في المباراة، وذلك في الدقيقة 56.

وسجل فريق ريال سوسيداد هدف وحيد في اللقاء عن طريق اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بنتيجة 2_1، للفريق الفرنسي.



جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بارك دي برانس".

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - مينديز.

الوسط: إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - باركولا.