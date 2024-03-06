"المرأة أيقونة النجاح".. ضمن نقاشات فرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وفي السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان " المرأة أيقونة النجاح"، أكدت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة على أهمية دور المرأة فى المجتمع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا، لأنها تعد شريكة فى نجاح المجتمع لدورها المحوري على مر العصور فى كافة الميادين سواء فى ميدان الطب، أو التدريس، أو سوق العمل، أو حتى ربة منزل لأنها تقوم دائما بتوفير متطلبات الأسرة وتتحمل الكثير من أجل تربية أبنائها كداعمة لهم فى النجاح على كافة الأصعدة، فالمرأة دائما تلعب العديد من الأدوار التى تساعد على قيام الأسرة فهى الأم والزوجة والصديقة لأبنائها والتى تقوم برعايتهم وحمايتهم إلى أن تصل بهم إلى بر النجاح.

"أخطار الشائعات في ظل وسائل الإعلام الحديثة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة إعادة تدوير من خامات البيئة نفذتها رضوى على عطية مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، فيما شهد بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "أخطار الشائعات في ظل وسائل الإعلام الحديثة"، أوضح فيها شريف شوبك -المسئول الإعلامي لبيت ثقافة سنورس التابع لفرع لثقافة الفيوم، أن الشائعات تؤثر على الفرد والمجتمع، وهى أخطر ما يواجه المجتمع، وأن الهدف منها هو الفتنة، كما أكد على أن مواجهة الشائعات أمر ضروري وواجب علينا جميعا، أيضا إدراك قيمة ومكانة بلدنا الغالية، موضحا الواجبات والمسئوليات التي تقع علينا جميعا لمواجهة تلك الشائعات التي تؤثر على الفرد والمجتمع.

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ورشة فنية لتصميم أشكال متنوعة من فوانيس رمضان، وذلك بمدرسة ياسر كمال تمام.