استمرار حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية استعدادًا لشهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، استمرار حملة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية الثلاثاء 5/3/2024م، والتي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين 19/ 2/ 2024م استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أكدت على أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).



وذلك على النحو التالي:

مديرية أوقاف القاهرة بإدارات (البساتين ــ الزاوية الحمرا ــ النزهة)

ومديرية أوقاف القليوبية بإداراتي (الخصوص ــ كفر شكر)

ومديرية أوقاف المنوفية بإدارتي (شبين الكوم ــ أشمون)

ومديرية أوقاف الغربية بإدارات (طنطا ثان ــ كفر الزيات ــ بسيون)

ومديرية أوقاف كفر الشيخ بإدارات (مطوبس قبلي ــ مطوبس بحري ــ بيلا)

ومديرية أوقاف البحيرة بإدارات (كفر الدوار أول ــ كفر الدوار ثان ــ شبراخيت)

ومديرية أوقاف الإسكندرية بإدارات (محرم بك ــ المنتزه ــ الرمل)

ومديرية أوقاف مطروح بإدارات (شرق ــ غرب ــ الحمام)

ومديرية أوقاف الشرقية بإدارات (صان الحجر ــ منشأة أبو عمر ــ أولاد صقر)

ومديرية أوقاف الدقهلية بإدارات (منية النصر ــ ميت سلسيل ــ دكرنس)

ومديرية أوقاف دمياط بإدارات (دمياط ــ كفر البطيخ ــ الروضة)



ومديرية أوقاف السويس بإدارة (الأربعين)

ومديرية أوقاف الإسماعيلية بإدارات (القنطرة شرق ــ الإسماعيلية ــ أبو صوير)

ومديرية أوقاف بورسعيد بإداراتي (الشرق وبورفؤاد ــ الضواحي والمناخ)

ومديرية أوقاف شمال سيناء بإدارات (رمانة ــ شرق العريش ــ غرب العريش)

ومديرية أوقاف جنوب سيناء بإدارة (أبو رديس)

ومديرية أوقاف الجيزة بإدارات (الوراق ــ بولاق ــ كرداسة)

ومديرية أوقاف بني سويف بإدارة (سمسطا)

ومديرية أوقاف الفيوم بإداراتي (سنورس ثان ــ سنورس ثالث)

ومديرية أوقاف المنيا بإدارات (بنى عبيد ــ حلوة ــ دلجا)

ومديرية أوقاف أسيوط بإدارات (البداري جنوب ــ القوصية غرب ــ ديروط شمال)

ومديرية أوقاف سوهاج بإدارات (بندر سوهاج ــ أولاد سلامه ــ الطليحات)

ومديرية أوقاف قنا بإدارات (حجازه ــ قوص ــ نقادة)

ومديرية أوقاف الأقصر بإدارات (الزينية ــ بندر الأقصر ــ النمسا)

ومديرية أوقاف أسوان بإدارتي (الحجز بحري ــ الحجز قبلي)

ومديرية أوقاف الوادي الجديد بإدارات (الخارجة ــ موط ــ الجديدة)

ومديرية أوقاف البحر الأحمر بإدارات (الغردقة ــ سفاجا ــ غارب)