الأوقاف: أكثر من 200 إمام وقارئ لإحياء ليالي رمضان بمختلف دول العالم

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم بلغ أكثر من مائتي إمام وقارئ.

أوضحت الأوقاف، أن عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا بلغ 23 إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد عدد 23 إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل، و16 إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، و11 إمامًا إلى دولة تنزانيا، و11 إلى دولة فنزويلا، و10 إلى دولة كندا، و7 إلى دولة استراليا، و6 إلى دولة بريطانيا.

كما بلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا، وعدد (7) إلى دولة الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ/ 2024م.

وبينت الأوقاف، أنه ذلك بناءً على الخطابات الواردة من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ / 2024م.