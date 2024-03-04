الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف الأوقاف 2024.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

وظائف وزارة الأوقاف.. عقب إعلان وزارة الأوقاف المصرية عن مسابقة جديدة، يكثف الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل البحث عن وظائف الأوقاف ومعرفة كافة التفاصسيل عن المسابقة.

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 بوابة الوظائف الحكومية

 ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 16 مارس 2024 المقبل، من خلال بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، عقب استيفاء الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الأوقاف 

 يجب توفر صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

توفر صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

وجودصورة المؤهل الدراسي، وصورة شخصية.

يجب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات الٌتكاملة في حالة الإعاقة.

 وجود صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

 لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة.

مستوى المؤهل الدراسي  أقل من متوسط  الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية .

خطوات التقديم في مسابقة الأوقاف 2024

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

النقر على الوظائف المتاحة من خلال وزارة الأوقاف.

يجب اختيار التقديم في الوظائف.

تسجيل جميع البيانات الموجودة في الاستمارة.

يجب تحميل جميع المستندات المطلوبة.

أخيرًا النقر على تسجيل.

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