أمير هشام: نسب فرص سفر وسام أبو علي مع الأهلي لا تتخطى 10%

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شعر ببعض الآلام في العضلة الخلفية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رغم أن الأشعة جاءت سليمة بالنسبة للاعب، إلا أنه اشتكى من وجود شكة بسيطة وهناك اختبار على العضلة، وبناءً عليه سوف يتم تحديد موقفه".

وأضاف أمير هشام: "حسب الشواهد نسب فرص سفر وسام أبو علي لا تتخطى 10% حتى الآن، والاختبار هو من سيحسم موقفه من السفر من عدمه قبل السفر غدٍ الأربعاء".