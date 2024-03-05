يد الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية للشباب

حقق فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2008، فوزًا مهمًّا على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشمس، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها لاعبو الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 44-41.

وأشاد الجهاز الفني لفريق شباب اليد بالأهلي بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهو ما يمثل دافعًا للاعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.

