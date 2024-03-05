الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يد الأهلي يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية للشباب

يد الأهلي مواليد
يد الأهلي مواليد 2008

حقق فريق الشباب لكرة اليد بالنادي الأهلي مواليد 2008، فوزًا مهمًّا على الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشمس، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

txt

نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، وقدم خلالها لاعبو الأهلي مستوى مميزًا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 44-41.

وأشاد الجهاز الفني لفريق شباب اليد بالأهلي بما قدمه اللاعبون خلال المباراة من أداء فني وبدني، أسهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهو ما يمثل دافعًا للاعبين من أجل تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة.
 

الجريدة الورقية