فوائد العدس لمرضى السمنة والسكري

أوصت طبيبة تغذية بضرورة تضمين العدس إلى النظام الغذائي اليومي، ولك لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل البروتين والألياف.

فوائد العدس

ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أشارت الطبيبة إلى إن العدس ينتمي لفئة البقوليات التي بدورها تتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحديد وفيتامين B1 وأحماض أمينية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وأحماض أوميجا- 3 وأميجا-6 الدهنية.

وكذلك تأثير البقوليات الإيجابي على عمل القلب والأوعية الدموية، ما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويعزز وظيفة الأمعاء ومنظومة المناعة.

كما نصحت الطبيبة مرضى السمنة والسكري بتناول العدس لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، كما تساعد الاستروجينات النباتية الموجودة فيه على الحفاظ على صحة المرأة، موصية بتناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع.