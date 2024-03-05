الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد العدس لمرضى السمنة والسكري

فوائد العدس
فوائد العدس

أوصت طبيبة تغذية بضرورة تضمين العدس إلى النظام الغذائي اليومي، ولك لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل البروتين والألياف.

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أعراض تنذر بتعرض الأمعاء لمشكلة صحية

فوائد العدس

ووفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أشارت الطبيبة إلى إن العدس ينتمي لفئة البقوليات التي بدورها تتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحديد وفيتامين B1 وأحماض أمينية والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وأحماض أوميجا- 3 وأميجا-6 الدهنية.

 وكذلك تأثير البقوليات الإيجابي على عمل القلب والأوعية الدموية، ما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويعزز وظيفة الأمعاء ومنظومة المناعة.

كما نصحت الطبيبة مرضى السمنة والسكري بتناول العدس لانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، كما تساعد الاستروجينات النباتية الموجودة فيه على الحفاظ على صحة المرأة، موصية بتناول البقوليات 2-3 مرات في الأسبوع.

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