تنظيم الاتصالات يبحث مع فودافون أسباب العطل الذي أثر على خدماتها صباح اليوم

صرح مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقيام الجهاز ببحث أسباب العطل الفني الذي حدث صباح اليوم في خدمات الجيل الرابع لشركة فودافون وجاري التنسيق الفني مع الشركة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا العطل وكيفية تجنب تكراره.

وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتشكيل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عنه، والمدة الزمنية له، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناءً على تقرير اللجنة سيقوم الجهاز بتوقيع الغرامات اللازمة على الشركة طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركة. كما تم تكليف الشركة بتقديم عرض تعويضي للمتأثرين والإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة طبقًا للقواعد التي أصدرها الجهاز بخصوص هذا الشأن، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على شركات الاتصالات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

هذا وقد تأثر عدد كبير من مشتركي شركة فودافون صباح اليوم بوجود عطل في خدمات الجيل الرابع مما أثر على خدمات الإنترنت والمكالمات الصوتية وقد تمت استعادة الخدمة تدريجيا بدءًا من الساعة 12 ظهرًا بعد قيام الشركة باتخاذ الإجراءات الفنية لإصلاح العطل.