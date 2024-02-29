كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بتصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام روبريكس الذي يعتمد على تقييم كل خطوات الحل.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون بنفس طريقة العام الماضي من خلال التصحيح الإلكتروني.

وأكد وزير التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء للأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب، وضمان العدالة.

وشدد وزير التربية والتعليم على وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل يتضمن كل الإجابات المحتملة بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلن وزير التربية والتعليم إجراء امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس آلية ومواصفات العام الدراسي الماضي، بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستجرى في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك” أسوة بالعام الماضي إذ يتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 لكل مادة ثم يسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان قبل الخروج من اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم على الابتعاد عن التعقيد في أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، و التركيز على أسئلة تقيس نواتج التعلم الأساسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة التدرج في مستويات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بين الصعوبة والسهولة بما يقيس مختلف المستويات المعرفية لدى الطلاب.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، بشكل يضمن ظهورها للطالب بشكل واضح، ومحدد وغير قابل للتأويل.

