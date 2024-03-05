هاري كين يتقدم لبايرن ميونخ أمام لاتسيو

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني بالهدف الأول أمام ضيفه لاتسيو لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمهما على ملعب اليانز ارينا في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونجح هاري كين مهاجم البايرن في خطف هدف التقدم في الدقيقة 38 بضربة رأس لتمر الكرة من تحد أيدي حارس الفريق الإيطالي.

تشكيل بايرن ميونخ امام لاتسيو

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: كيميش، دي ليخت، داير، جيريرو.

خط الوسط: بافلوفيتش، جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: ليروي ساني، مولر، موسيالا.

خط الهجوم: هاري كين.

البدلاء: تيل، ديفيز، جنابري، كيم، بيريتز، أولرايش، تشوبو مواتينج، سرقسطة، لايمر.