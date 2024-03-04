بايرن ميونخ يفتح خطاً للتفاوض مع تشابي ألونسو

فتح نادي بايرن ميونخ الألماني خطاً للتفاوض مع الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وكشفت شبكة “سكاي” أن بايرن ميونخ اجرى بالفعل محادثات مع تشابي الونسو والتي جاءت نتيجتها إيجابية بشكل نسبي حيث ان المدرب الإسباني لم يستقر حتى الآن على مغادرة ليفركوزن بنهاية الموسم الجاري.

ويعد تشابي ألونسو احد أبرز المرشحين لخلافة المدرب الألماني يورجن كلوب في ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وأضافت “سكاي” أن مسؤولو بايرن يثقون أنه حال قرر الونسو مغادرة منصبه في ليفركوزن فستكون وجهته نحو بايرن ميونخ وليس ليفربول.

يذكر أن عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن يحتوى على شرط جزائي تتراوح قيمته من 15 إلى 25 مليون يورو.