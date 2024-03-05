العثور على حفرية سحلية بحرية "كابوسية" من عصر الديناصورات

قال علماء، إنهم اكتشفوا حفريات تنتمي إلى نوع من السحالي البحرية "الكابوسية" التي اصطادت المحيطات قبل 66 مليون سنة.

كان طول المخلوق ، Khinjaria acuta ، حوالي 26 قدما (8 أمتار)، مثل الأوركا وكان له أسنان "تشبه الخنجر".

وقال الباحثون إن هذا النوع كان سيعيش جنبا إلى جنب مع الديناصورات مثل الديناصور ريكس وترايسيراتوبس.

وتستند الدراسة إلى تحليل جمجمة وبقايا هياكل عظمية أخرى عثر عليها في منجم في المغرب.

وكتب الدكتور لونغريتش من جامعة باث، الذي قاد الدراسة، أن الأنواع "الغريبة" لديها "وجه شيطان وأسنان مثل السكاكين".

وأضاف الباحثون،أن أسنانه وفكه القوي أعطيا المخلوق "مظهرا كابوسا" و "قوة عض رهيبة".

كما قاد الفريق إلى العثور على الاسم المثالي للأنواع.

وأضاف الدكتور لونغريتش: "كلمة خنجر هي كلمة عربية تعني "خنجر" ، وكلمة acuta هي كلمة لاتينية تعني "حاد" ، لذلك حرفيا ، "خنجر حاد" أو "سكين حاد".

Khinjaria acuta هو عضو في عائلة من السحالي البحرية العملاقة المعروفة باسم mosasaurs ، الأقارب البعيدين لتنانين كومودو والأناكوندا اليوم.

ويعتقد الباحثون أن السحلية كانت واحدة فقط من بين مجموعة من الحيوانات المفترسة التي سكنت المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب.

وقال الدكتور لونغريتش: "هذه واحدة من أكثر الحيوانات البحرية تنوعا التي شوهدت في أي مكان وفي أي وقت في التاريخ ، وكانت موجودة قبل انقراض الزواحف البحرية والديناصورات".

انقرضت كل من الموزاصورات والديناصورات في نهاية العصر الطباشيري المتأخر ، منذ حوالي 66 مليون سنة.

فتح انقراضها البحار للحيتان والفقمات والأسماك مثل سمك أبو سيف والتونة. ولكن هذا يعني أيضا أنه في سلاسل الغذاء البحرية الحديثة ، هناك عدد أقل من الحيوانات المفترسة العليا.

"يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في هيكل النظام البيئي في السنوات ال 66 الماضية" ، قال الدكتور لونغريتش.

"هذا التنوع المذهل للحيوانات المفترسة العليا في أواخر العصر الطباشيري أمر غير معتاد ، ولا نرى ذلك في المجتمعات البحرية الحديثة.

"ما إذا كان هناك شيء ما يتعلق بالزواحف البحرية تسبب في اختلاف النظام البيئي ، أو الفريسة ، أو ربما البيئة ، لا نعرف.

"لكن هذا كان وقتا خطيرا للغاية أن تكون سمكة أو سلحفاة بحرية أو حتى زواحف بحرية."