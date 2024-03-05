زراعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للحياه البرية

احتفلت كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوم العالمي للحياه البرية الذي يوافق 3 مارس بإطلاق فعاليات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية" تحت شعار "صون الحياة البرية أسلوب حياه للاستدامة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثناء النوبي قائم بأعمال عميد كلية الزراعة.

وأشارت الدكتورة ثناء النوبى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة في كلمتها عن مدى أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى التغييرات المناخية ، وخاصة حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وأكدت الاهتمام بطلاب كليات الزراعة حيث أنهم نواة الزراعة ومستقبلها القادم.

معرض الأحياء البرية في جامعة عين شمس

وعلي هامش الاحتفال تم افتتاح معرض الأحياء البرية بالإضافة إلى بداية الموسم الرابع لنشاط نموذج فاموديل عين شمس ( FA Model ASU ) وهو نموذج طلاب محاكاة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وياتي ذلك فى إطار سلسلة الإحتفالات بالمناسبات البيئية المتعددة التى تهتم بها الكلية والجامعة ووزاة البيئة بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعه عين شمس ، وذلك بدعم كلا من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمركز القومي للبحوث وشركة اكسترا جلوبال ايجيبت.



وعرضت توصيات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" في جامعة عين شمس، والتي تضمنت :

1. إنشاء مزيد من المحميات الطبيعية وتوسيع المحميات الحالية لزيادة المساحات المخصصة للحياة البرية.

2. سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تجرّم الاعتداء على الكائنات البرية والصيد الجائر.

3. تشجيع البحث العلمي الهادف لدراسة وحماية أنواع الحياة البرية المحلية.

4. إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية التنوع البيولوجي من خلال برامج توعية وتعليمية.

5. دمج مفاهيم الاستدامة البيئية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات

6. تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ.

7. تبني سياسات بيئية على المستوى الحكومي تهدف للمحافظة على التوازن البيئي والأنظمة الإيكولوجية.