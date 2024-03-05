الثلاثاء 05/مارس/2024 - 10:05 م 3/5/2024 10:05:26 PM

سوق العبور من الأسواق الكبيرة التى تقوم بدور كبير فى كل المبيعات الزراعية من فاكهة وخضراوات وبالأسعار الجملة وأسماك وكل ما يلزم المواطن من مشتريات يستطيع الحصول عليها بكل يسر وسهولة سواء تاجر الجملة أو التجزئة والسوق داخليًا بعد عبور البوابة الرئيسية منظم من الداخل فى كل قطاعات المنتجات الزراعية إلا هنجر الأسماك للأسف الشديد اختلط الحابل بالنابل باكيات الداخلية تصل إليها بالكاد لمياه الصرف برائحة عفنة على مساحة كبيرة أمام الباكيات ولست أدرى هل لها خطوط داخلية وإن وجد فلماذا تتراكم مياه نتنة رائحة عفنة لا تشجع لدخول إلى باكيات بيع الأسماك بمعنى لا تنظيم أمام الباكيات أمام الباكيات باعة جائلين أى ليست لهم رخصة محلات وجعلوا المكان مزدحم وإذا كانت هذه مهنتهم لماذا لا يأخذ كل منهم باكية يدفع ثمنها ويبيع ويشترى بداخلها بنظام بدل من العشوائية لتعود الفائدة للمواطن والقضاء على المياه الراكدة التى تسبب التلوث والرائحة النتنة نلتمس من معالى السيد محافظ القاهرة بتخصيص عمال نظافة وصرف صحى وتنظيم سوق السمك مثل باقى الأقسام.