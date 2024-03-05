وفد "إسكس" البريطانية يزور جامعة عين شمس (صور)

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدًا من جامعة إسكس البريطانية (Essex University )، لبحث التعاون.

وضم الوفد الدكتور فانيسا بوتر، نائب الرئيس العالمي، والدكتور أنيسي لاكس، عميد للشراكات (التعليم)، وروزانا كايلاني المدير الإقليمي (باكستان وآسيا الوسطى)، وحسن عبدالرحيم مدير التوظيف الدولي (شمال أفريقيا، المملكة العربية السعودية والكويت).

عرض تعريفي عن جامعة عين شمس

وقد رئيس جامعة عين شمس عرضا تعريفيا بالجامعة وكلياتها ومستشفياتها المختلفة، وأكد عراقة جامعة عين شمس التى تعد من أقدم الجامعات المصرية، يستمد إسمها من جامعة أون المصرية القديمة.

وتطرق رئيس جامعة عين شمس إلي الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد الدولي من: كليات الصيدلة وطب الأسنان، الطب، الهندسة، والشهادات المزدوجة بين الجامعة والعديد من الجامعات المرموقة واتفاقيات التعاون الدولى مع العديد من الجامعات والمؤسسات العالمية.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى العديد من مراكز التميز في الجامعة وجهود الجامعة في التحول الرقمى، ومساعيها في إطار التحول لجامعات الجيل الرابع ودوائر الابتكار بالجامعة، والاهتمام بسد الفجوة بين الصناعة والتعليم بتقديم خريجين مؤهلين لسوق العمل يلبون احتياجاته.

وتطرق رئيس جامعة عين شمس إلى مستشفيات الجامعة والتى تضم ١١ مستشفي، و٦ مراكز طبية بسعة ٤ آلاف سرير تستقبل ما يزيد عن مليون ونصف مريض سنويا، وأيضا المستشفي الافتراضي والتى تقدم خدماتها في أكثر من ١٦ تخصص.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس تميز الجامعة في مجال البحث العلمى والنشر الدولي وتضمين عدد من علماء الجامعة فى قائمة ستانفورد لأفضل ٢% من علماء العالم.

وذكرت نائب رئيس جامعة اسكس أن جامعة اسكس تتميز بتنوع وتعدد الثقافات، حيث يدرس فيها الطلاب من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توقيع الجامعة لاتفاقيات تعاون مع العديد من الدول، وتتطلع الجامعة إلى المزيد من التعاون مع الجامعات بالمنطقة العربية، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة.

وأضافت أن جامعة اسكس تتميز ببرامج تعليمية متنوعة ومتميزة في مجالات متعددة، وأن الجامعة تحرص على التعاون مع جامعة عين شمس في مختلف المجالات.

وفد إسكس يزور مركز الشبكات في جامعة عين شمس

في إطار سعي جامعة عين شمس لمد جسور التواصل بينها بين الجامعات العالمية قام وفد جامعة اسكس البريطانية (Essex University ) بزيارة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بالجامعة وذلك خلال زيارته لجامعة عين شمس حيث استقبلهم أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة في وقت سابق من اليوم لبحث سبل التعاون

وقدمت الدكتور منى عبد العال الزاهري مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم في جامعة عين شمس نبذة عن جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي ومنصات جامعة عين شمس التعليمية "، بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU2Learn ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU2Test ، وأدوات القياس والتقويم والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس وتحقيق هذه المنصات تطور في تقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة لكل الطلاب في مختلف المراحل منذ المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وكذلك طلاب التعليم المدمج كما ألقت سيادتها الضوء على دور الشراكات الدولية في تطوير ودعم المنظومة وصقل مهارات اعضاء هيئة التدريس.

وأكدت أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تطوير المناهج وطرق التعلم وهو ما انعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة اعتماداً على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد والذي ظهر جلياً خلال جائحة كورونا التي ساعدت فى تطوير وسائل التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية فى أستمرار العملية التعليمية بشكل أفضل.