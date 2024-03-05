كيف تضبط السكر في الدم من دون دواء؟

يؤثر السكري على صحة الكثيرين من الأشخاص، فقد تلعب الأدوية دورًا هامًا في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، كما إن تغييرات نمط الحياة يمكن أن تحسن مستوى السكر في الدم.

نصائح للسيطرة على السكري

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، إليكم أبرز النصائح للسيطرة على مرض السكري بدون دواء، بحسب وصايا الأطباء..

- وزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة ، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن قد يحسن بشكل كبير من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحدث ذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

-مراقبة تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات لها تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، فعليك استهلاك الكربوهيدرات بالتساوي على مدار اليوم واختر الكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية.



- علاج الإجهاد والتوتر

قد يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز، لذا عليك أن تنخرط في أنشطة مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا.