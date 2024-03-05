مواعيد عمل المحال والمطاعم في رمضان رسميًا

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن قرار الحكومة بمواعيد عمل المحال والمطاعم فى رمضان.

فيما نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل المحال والمطاعم في رمضان

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وتقول المادة الثانية: "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

بينما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم العمل بهذه المواعيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.