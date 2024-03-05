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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة كمال: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ستستمر لليلة رمضان

أسامة كمال
أسامة كمال

أكد الإعلامي اسامة كمال، أنه يتمنى الوصول باتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ممثلة بريطانيا تحدث عن أن المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية هي الطريق الوحيد لنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصدر رفيع المستوى يؤكد استمرار مفاوضات القاهرة بخصوص الهدنة في غزة وهناك مصاعب تواجه المباحثات، مؤكدًا أن هناك كان أقاويل بأن هذه المباحثات انتهت بالفشل وأنها لن تستكمل ولكن التصريحات التي خرجت من المسؤولين المصريين أن المحادثات مستمرة.

وأضاف أنه في توقعه الشخصي أن هذه المفاوضات ستكون حالة من حالات الضغط بين الطرفين وكل الطرف يحاول يحقق أكبر قدر من المكاسب وتستمر هذه المباحثات حتى ليلة رمضان، منوهًا بأن موقع "والا" الإسرائيلي أكد على أن هناك تحذيرات للجيش الإسرائيلي من عمليات عسكرية مباغته للمقاومة، وأن الجيش غير قادر على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ويهدر الوقت في غزة.

 

وشدد على أننا مازالنا الجانب الأمريكي والإسرائيلي يتحدثون عن عملية عسكرية متوقع الحدوث في رفح الفلسطينية، رغم وجود مباحثات ومفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، موضحًا أن أمريكا موافقة على عملية برية في رفح الفلسطينية، ورغم ذلك أمريكا تهاجم إسرائيل بسبب عرقلة المساعدات.

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